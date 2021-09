Passageiras usam guarda-chuva para se proteger dentro de BRT - Reprodução TV Globo

Publicado 01/09/2021 09:53

Rio - Passageiras tiveram que usar guarda-chuvas dentro de um articulado do BRT na manhã desta quarta-feira. Nas imagens, é possível ver o ônibus com goteiras enquanto os ocupantes tentam se proteger da água. O problema aconteceu entre a estação Mato Alto, em Campo Grande, e o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca.

De acordo com a Prefeitura do Rio, o articulado foi retirado de circulação e passará por uma vistoria.

O município aportou R$ 133 milhões para que a intervenção do BRT realizasse ações que julgassem necessárias para promover a recuperação do sistema. O planejamento é que a gestão gaste R$ 60 milhões para pagamento de pessoal, combustível e reforma das estações. Segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD), só em meados de 2022 o sistema estará recuperado.

Obras do BRT Transbrasil

Em agosto, Eduardo Paes, anunciou a retomada das obras do BRT Transbrasil junto ao projeto do terminal Gentileza, que irá realizar a integração entre o corredor e o sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) . O município vai desembolsar R$ 9 milhões somados a outros R$ 361 milhões que serão repassados através do governo federal para concluir o projeto, que foi iniciado em 2014 e tem previsão para ser concluído até o fim de 2023.

Durante a inauguração, Paes criticou a antiga gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, que deixou o projeto inacabado. "De tudo que foi abandonado nos últimos anos no Rio, essa aqui é a obra mais valiosa. Ela tinha dinheiro do governo federal. Para essa obra nunca houve falta de recursos, foi só incompetência mesmo. Deixaram de gerar emprego em uma cidade com tantos problemas por absoluta falta de competência".



A previsão é que o corredor Transbrasil seja finalizado em 2023. O corredor terá a extensão de 26 quilômetros, ligando Deodoro até o Centro do Rio, e contará com 18 estações a serem entregues. A prefeitura adicionou ainda a criação de quatro terminais que serão responsáveis por realizar a integração dos diferentes modais de transporte.