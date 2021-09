Erasmo Carlos - Divulgação/Guto Costa

Publicado 31/08/2021 18:16 | Atualizado 31/08/2021 18:22

Rio - Com covid-19, Erasmo Carlos, de 80 anos de idade, precisou ser internado, nesta terça-feira (31). A informação foi divulgada no perfil de Instagram do cantor, onde o artista já havia revelado ter testado positivo para o coronavírus na última quinta-feira.

"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por COVID-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", diz o comunicado publicado pela equipe do cantor.

O cantor e compositor, que já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19, revelou ter sido infectado em vídeo postado no Instagram. "Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", afirmou. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", completou na legenda da publicação.