Yanna Lavigne - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 18:59

Rio - Yanna Lavigne se surpreendeu, nesta terça-feira (31), ao ser avisada que uma postagem sua foi censurada pelo Instagram. Na publicação, a atriz havia compartilhado uma sequência de cliques em que posa de topless, e por isso a rede social removeu o post. A esposa do ator Bruno Gissoni voltou a publicar as fotos, com emojis de coração cobrindo os mamilos, e convidou os seguidores a uma reflexão.

"No post deletado pelo Instagram a legenda foi: 'O que é liberdade pra você?' Me autocensurei e respondo: Quanto artista e corpo feminino. Poder me expressar o que sou, como eu quero", escreveu na legenda. Nas imagens, é possível notar a barriguinha da segunda gravidez de Yanna, que revelou estar esperando uma menina.

Não demorou para que os seguidores da atriz enchessem a postagem de elogios, que dividem o espaço dos comentários com críticas ao Instagram pela censura. "Maravilhosa", escreveu um internauta. "O Instagram é hipócrita e moralista", opinou Mariana Goldfarb, após elogiar a artista.

Confira a publicação: