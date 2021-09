Leandro e Cleo - Reprodução

Leandro e CleoReprodução

Publicado 31/08/2021 17:25 | Atualizado 31/08/2021 17:32

A atriz e cantora Cleo e o marido, Leandro D'lucca, estão curtindo a lua de mel em Fernando de Noronha após se casarem em julho deste ano. O casal está hospedado em um hotel chiquérrimo com diárias de R$1,2 mil até R$3,5 mil.



fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, Cleo está compartilhando registros da viagem com o companheiro. "Primeira parte da lua de mel com meu parça, meu mozão, meu hubby, meu uni, meu marido perfeito com suas imperfeições perfeitas. Te amo. Sou louca por você", escreveu em um post.



"Meu Deus, viagem, vê se não acaba nunca, porfavorzinho", escreveu em outro.









