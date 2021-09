Giovanna Lancelotti, Gabriel David e Anitta - Reprodução/Montagem

Giovanna Lancelotti, Gabriel David e AnittaReprodução/Montagem

Publicado 31/08/2021 15:42 | Atualizado 31/08/2021 15:43

fotogaleria

Em uma publicação no Instagram, Lancellotti se declarou para o ex de Anitta. "Deixei fluir… Que acerto!! Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente que a lua trouxe pra mim. Eu te amo", escreveu.

A publicação repercutiu na web e Anitta, lógico, deixou seu comentário. "Tuuuuuudoooo", disse a cantora, que ainda colocou palminhas para o novo casal. A resposta de Anitta dividiu opiniões. "Maturidade é o sobrenome dela hahaha amo", disse uma internauta. "Que deboche", ponderou outra.

Outras famosas também celebraram o novo casal. "Que amor! Bom te ver feliz e amando", disse Marina Ruy Barbosa. "Que lindos! Meu sonho é conhecer esse lugar", escreveu Grazi Massafera, que recentemente terminou o namoro com Caio Castro.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David estão curtindo uma viagem para o Egito. O namorado de Lancellotti é filho do presidente de honra da escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro (RJ). O affair com Anitta aconteceu durante o Carnaval de 2020 e durou até abril do mesmo ano.