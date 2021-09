Yudi Tamashiro e cantora Mila assumem namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 15:01 | Atualizado 31/08/2021 15:01

Rio - Yudi Tamashiro surpreendeu seus seguidores, nesta terça-feira (31), ao assumir o namoro com a cantora e compositora Mila através de suas redes sociais. O novo casal trocou declarações no Instagram e emocionaram a web com o anúncio. O apresentador chegou a usar um trecho da canção "Don Juan", de Belo, para revelar o resultado de uma paixão antiga.

"Te quero muito mais que ontem, e hoje muito menos que amanhã! Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso eu sou seu fã", escreveu Yudi, citando a balada romântica. "Escuto essa música do meu irmão Belo há 8 anos esperando esse momento. Te amo", se declarou o ex-apresentador do "Bom Dia e Cia.", do SBT.

Enquanto isso, Mila, que apresenta o programa "HERvolution" na RedeTV!, escreveu um texto especial para o amado na legenda da publicação em que os dois aparecem abraçados. "Tudo se fez novo. E eu disse sim pra você. Eu disse sim pro nosso amor. Eu disse sim pra nossa história… Obrigada por orar 8 anos por isso! Deus é perfeito!!! E finalmente tudo faz sentido. Fica tranquilo, que agora tá tudo bem. Porque estamos exatamente como deveríamos estar: Juntos! Te amo."

O anúncio do namoro vem poucos dias após Yudi comentar as declarações de Priscilla Alcântara sobre os rumores de que os dois estiveram juntos no período em que comandaram a atração infantil do SBT. Em entrevista a um podcast, a cantora contou que se sentia desconfortável com os boatos, enquanto o amigo gostava da situação.

Em sequência nos Stories, o apresentador se desculpou com a colega e admitiu que incentivava os boatos. “A Priscilla estava falando que ela ficava irritada que toda vez que perguntavam se eu e ela namorávamos eu falava que sim. Nossa, coitada. Priscilla, desculpa, você sofreu na minha mão, eu zoava mesmo", declarou Yudi.

