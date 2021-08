Anitta é produzida pelo maquiador das Kardashians e surge irreconhecível - Reprodução Internet

Anitta é produzida pelo maquiador das Kardashians e surge irreconhecívelReprodução Internet

Publicado 31/08/2021 09:04 | Atualizado 31/08/2021 09:10

Rio - Anitta postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, uma foto em que aparece fazendo praticamente um cosplay de Kim Kardashian. Na legenda da foto, a cantora contou que foi produzida por Ariel Tejada, maquiador que faz parte da equipe das Kardashians, para participar de um evento em Los Angeles.

fotogaleria

"Sem filtro, apenas a mágica da maquiagem do Ariel", escreveu Anitta, que foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, na legenda da foto. Os fãs fizeram vários elogios a Anitta e Khloe Kardashian foi uma das famosas a curtir as fotos da cantora. Muitos fãs disseram que Anitta está ainda melhor agora que está morando fora do país.