Bianca Andrade e seu primeiro filho, CrisReprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 21:33 | Atualizado 30/08/2021 21:34

Bianca Andrade lançou o documentário "Mãe na Real", onde conta detalhes de sua gravidez e da experiência como mãe de Cris, fruto do relacionamento com Fred. Na produção, lançada no Instagram da empresária, Boca Rosa se emocionou ao falar sobre o vazamento da notícia da gestação e do impacto que isso causou em sua família e em seu psicológico.

"Quando eu engravidei, eu pensei: 'Puts, agora é um momento muito íntimo meu. Será que eu vou esconder, será que eu vou falar?', e aí aconteceu o vazamento. Uma semana eu descobri e na semana seguinte vazou. Foi aquele caos na minha vida, eu falei até que não queria muito estender esse caso aqui, mas, ao mesmo tempo, é muito importante falar sobre isso. [...] Deveria ser crime isso porque é a vida de um bebê que está em risco", desabafou Bianca Andrade.



"Quando a mulher está nessa fase do início, além de ser o momento dela, que ela deveria ter o direito de contar, é a vida do bebê porque muitas mulheres sofrem abortos nessa fase e uma das maiores causas é o psicológico, o emocional", continuou.

Bianca também falou que só voltou a se empolgar com o momento quando começou a pensar nos preparativos do Chá de Revelação, que aconteceu no Maracanã, no Rio.

"Não tive esse momento, vazou a notícia e eu fui direto passar o Natal com a minha família. Eu não consegui fazer a surpresa que eu queria fazer e tudo mais. Confesso que esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, e isso porque eu sonhava que ele seria o mais feliz de todos, o dia de contar da gravidez para a minha família. Mas ali todo mundo já sabia, eu ficava o tempo todo me questionando: 'Por que isso aconteceu comigo? É a minha gravidez, eu deveria estar transbordando de alegria'. [...] Só voltamos a falar do Cris com alegria e empolgação no chá revelação, depois de um bom tempo que eu levei para assimilar isso".