Flávia Viana com o filho, Gabriel - Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 17:49 | Atualizado 30/08/2021 17:52

Rio - Flávia Viana usou os Stories do Instagram, neste domingo (29), para expôr os ataques de uma internauta, criticando a forma como a apresentadora cuida de seu filho mais novo, Gabriel. Os comentários foram feitos após uma série de postagens da ex-BBB mostrando a rotina com o pequeno, e a seguidora chegou a dizer que sentia nojo ao ver Flávia amamentando o primeiro filho de seu relacionamento com Marcelo Zangrandi.

“Fracassou porque o menino dorme na sua cama desde quando nasceu. Tenho duas filhas que dormiram no berço desde o primeiro dia. Nunca choraram para dormir na casa de ninguém. Mãe não pode ficar grudada na criança o tempo todo”, começou a usuária do Instagram.

"Já vai fazer um ano e tem até dentes. Sou super a favor da amamentação, tenho duas filhas e amamentei. Mas a partir do momento que a criança já come de tudo, não tem mais necessidade. Inclusive, acho até nojento aquelas mães arriando o peito para fora e a criança pegando até em pé. Não acho isso ato de amor”, completou a internauta.

A apresentadora da RedeTV! não se deixou abalar pelos ataques e rebateu as críticas feitas: “Fracasso? Nojento arriar o peito para amamentar? O que me embrulha o estômago são suas mensagens. Eu amamento até quando eu quiser, eu fico grudada no meu filho com o amor mais puro e infinito que Deus nos deu! Nojo eu tenho de quem não sabe o significado de amor, doação, de Deus”, escreveu.

“Se você foi uma mãe maravilhosa para seus filhos, parabéns! Mas está sendo um ser humano medíocre ao enviar esse tipo de mensagem e tantas outras que eu não dei print porque ninguém merece ler esse tipo de coisa”, continuou a ex-participante do "BBB7".

“Desejo mais amor e Deus na sua vida! Ah, só para constar: acabei de agarrar muito meu filho, dei um mamazão bem gostoso e recebi o sorriso mais puro que existe no mundo. Perdi dois filhos antes do Gabriel e tenho muito nojo de quem acha exagero amar!”, encerrou Flávia.