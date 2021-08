MC Mirella - Reprodução

MC Mirella Reprodução

Publicado 30/08/2021 14:39 | Atualizado 30/08/2021 14:45

Após revelar intenção de participar do "BBB", MC Mirella, de 23 anos, contou, no último domingo, que tem alguns brinquedinhos eróticos em casa, incluindo uma máquina de sexo. "Compro tudo online, essa máquina tem uma parte que gruda, você pode colocar onde quiser, na parede, no chão, ela também tem uma prótese. Aí você faz assim [posição sexual] e nessa você vai aumentando a velocidade. Da até para trocar o tamanho das próteses", confessou a funkeira em participação no canal de Mateus Mazzafera.

fotogaleria

Questionada sobre como seu marido, Dynho Alves, lida com o fato dela gostar de brinquedos eróticos, Mirella lembrou uma situação. "Quando eu estou com ele não é legal, mas sem ele não tem problema. Teve uma vez que eu deixei a máquina no banheiro e ele foi tomar banho, ele falou: 'Mirella que isso aqui no banheiro, meu. Sou obrigado a ver essas coisas?'. Mas ele é de boa, não fica me questionando sobre eu usar, mas ele fica meio assim [assustado] quando ele vê", continuou Mirella.



Durante o papo, a cantora ainda falou sobre a possibilidade de entrar em um relacionamento aberto. "Então, depende da pessoa. Se eu não namorasse com o Dynho... com outras pessoas eu aceitaria de boa, mas hoje, com o Dynho, temos uma coisa muito doida, então não tem como acontecer". Por fim, MC Mirella ainda foi questionada se ficaria seis meses sem relações sexuais. Em resposta, a funkeira achou o tempo muito longo para ficar em abstinência. "Três é possível, mas seis ... é demais".