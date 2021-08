Esdras Souza e Gretchen posam na cama - Reprodução Internet

Publicado 30/08/2021 14:28

São Paulo - A cantora Gretchen, de 62 anos, surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira, ao surgir de calcinha ao lado do marido para desejar um bom início de semana.

No Instagram, Gretchen exibiu um momento mais reservado do casal na cama. Os dois aparecem abraçados e com roupas íntimas. "Bom diaaaaa, 'mores'. Que essa semana traga união, paz e muito amor", disse. A cantora foi elogiada pelos fãs. "Casal adorável", disse uma seguidora. "Linda essa foto, que vocês tenham muita saúde, paz e amor", elogiou outra.

O empresário e músico Esdras de Souza, que casou com Gretchen em setembro de 2020, se declarou para a amada. "Eu e minha Morena", publicou.

Veja foto: