Publicado 30/08/2021 14:02

Rio - Nesta segunda-feira (30), é comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica e a atriz Vitória Strada não poderia deixar a data passar em branco. A artista usou suas redes sociais para compartilhar uma história que ouviu ao encontrar uma fã no aeroporto, enquanto estava acompanhada de sua noiva, a também atriz Marcella Rica.

"Ontem, no aeroporto, uma mulher veio falar comigo e com a Marcella Rica. Ela chegou um pouco tímida e disse: 'Desculpa atrapalhar, mas eu queria contar uma coisa, e desculpa também porque eu vou me emocionar contando'. Nós dissemos que ela não atrapalhava e ela continuou: 'Na minha família tem dois homossexuais, e meus avós nunca aceitaram que eles vivessem as suas relações. Foi só quando viram o pedido de casamento de vocês e o amor que uma tem pela outra que eles abriram os olhos e aceitaram. Hoje a minha prima está noiva da namorada e meu irmão está casado com o amor da vida dele. Obrigada por isso'", relatou em publicação no Instagram.

Em seguida, Vitória contou sua reação ao escutar a história contada e deixou um recado para seus seguidores: "O fato é que depois de ouvirmos essa história éramos nós que estávamos emocionadas. E o fato é que não importa se você é "de outra geração" ou foi "criado de outra maneira". Não importa a desculpa que você dê, nunca é tarde pra você evoluir, quebrar seus preconceitos e aceitar o amor em todas as suas formas."

"Hoje é o Dia da Visibilidade Lésbica e nós estamos muito orgulhosas e emocionadas vendo nosso amor transbordando outros amores", encerrou a atriz que esteve no ar, recentemente, como Kyra na novela "Salve-se Quem Puder", da TV Globo.

