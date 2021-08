Giovanna Lancellotti e Gabriel David são flagrados aos beijos em aeroporto

Rio - Giovanna Lancellotti, de 28 anos, foi flagrada aos beijos com Gabriel David, de 23, ex-namorado de Anitta e filho de Anísio Abraão David, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de sábado. Os dois foram fotografados enquanto esperavam na área externa do aeroporto. A atriz e Gabriel trocaram muitos beijos e carinhos enquanto estiveram no local. Eles também tiraram algumas selfies de rostinho colado.

Os rumores de romance entre Giovanna Lancellotti e Gabriel David começaram quando eles foram fotografados no Aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, no início deste mês. Esta, no entanto, é a primeira vez em que eles são vistos aos beijos. A atriz e o empresário estariam juntos desde junho, quando se conheceram em Fernando de Noronha. Antes de Gabriel, Giovanna namorou o irmão de Giovanna Ewbank, Gian Luca Ewbank. Eles terminaram em 2017 e a atriz não assumiu mais namoro nenhum. Gabriel David teve um breve romance com Anitta em 2020.

