Publicado 29/08/2021 15:58 | Atualizado 29/08/2021 16:03

Rio - Ícone da música brasileira, Ney Matogrosso virou assunto neste domingo, mas o motivo, dessa vez, não foi seu trabalho. Em sua conta oficial no Instagram, foi postada a foto de um pênis, de um 'nudes', que parece ser do artista.

Apesar de ficar poucos minutos no ar, o tempo foi suficiente para que fãs printassem a imagem, que já circula pela internet, e especularem sobre o que realmente aconteceu. Muitos acreditam que o artista, de 80 anos, se enganou ao postar a foto do órgão sexual nas redes, enquanto outros acreditam que a conta de Ney foi hackeada.

Em janeiro de 2020, no entanto, algo similar já havia acontecido. Também no perfil de Ney Matogrosso, foi postada uma foto de um pênis e com a legenda 'É meu'. Assim como neste domingo, a foto foi apagada minutos depois.

