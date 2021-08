Luciano Huck e Angélica - Reprodução

Publicado 29/08/2021 09:17 | Atualizado 29/08/2021 09:18

fotogaleria Rio - Na tarde deste sábado, o apresentador Luciano Huck se despediu do programa "Caldeirão do Huck", que agora será conduzido por Marcos Mion. Nas redes sociais, Angélica não perdeu a oportunidade e fez uma linda homenagem ao marido.

Em seu Instagram, a apresentadora publicou uma sequência de cinco fotos tiradas durante a gravação do programa e se declarou.



"Que ciclo lindo meu amor Luciano Huck viveu. Você fez história. Com uma equipe impecável, dedicada e talentosa. Gratidão por ter participado um pouco disso tudo. Que venha o novo desafio! Que sei que você fará com competência, dedicação, amor e respeito ao público que te acompanha. Orgulho", escreveu a mãe de Joaquim, Benício e Eva.

Luciano Huck comandou o "Caldeirão" por 21 anos, porém está prestes a embarcar em uma nova aventura como apresentador do Domingão, no lugar de Fausto Silva.