Rio - A modelo Bárbara Evans, de 30 anos, vem dividindo com seus seguidores, pelas redes sociais, o seu desejo de engravidar. E neste fim de semana, ao descobrir o resultado de um dos exames relacionados ao seu processo de fertilização, Bárbara se chateou. Pelo Instagram, a modelo apareceu chorando e deu detalhes do que tem acontecido.

"Vai começar com chororô. Pode ver que eu já estava chorando. O resultado da biópsia saiu. De sete embriões a gente ficou com três saudáveis. A gente precisava de quatro, a doutora recomendou que a gente fizesse mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo, agora. Mas eu não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com meu marido e se Deus quis dessa forma, então a gente também quer", disse Bárbara.



"Vamos adiante, colocar esses dois embriões e vamos deixar um congelado. Vamos rezar muito e torcer muito. Tenho certeza que Deus está preparando o melhor para a gente. Caso não dê certo - eu sei que a gente sempre tem que pensar positivo, mas tem que estar ciente do que pode vir a acontecer - então, caso não vingue nenhum dos dois embriões, dos dois que vamos colocar, a gente vai passar por uma nova captação", completou a modelo.