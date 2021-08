Maria Lina - Reprodução

Publicado 29/08/2021 12:16

Rio - Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, usou o seu perfil oficial no Instagram neste sábado (28) para lamentar novos ataques para a sua carreira como influenciadora digital.



A ex do humorista mostrou um print onde um internauta criticou sua postura e afirmou que ela não tinha vocação para a carreira. "Estou me esforçando, dando o meu máximo e não vou parar. É o que eu quero. o que escolhi fazer da minha vida, e eu vou continuar. Vou continuar mexendo no meu cabelo, falando as coisas que falo. É o meu jeito, sou genuinamente verdadeira, essa sou eu. Quem não gosta de mim é só não me acompanhar. Eu não obrigo ninguém a ficar aqui, não imploro para ninguém ficar aqui. Essa sou eu de verdade", iniciou Maria.

A estudante de engenharia civil acredita que, independentemente da carreira escolhida, ela seria criticada por ser mulher. "Escolhi casar, ter filhos, cuidar da minha casa e ainda assim eu sou atacada. Eu seria atacada de qualquer forma. Se escolhesse dançar, ser cantora, se eu escolhesse qualquer outra coisa ia ser atacada. Para nós sermos julgadas basta nascer mulher. Isso é um absurdo", completou Maria Lina.

Vale lembrar que assim como Maria Lina, a cantora Luisa Sonza também sofreu ataques após o término com o humorista.