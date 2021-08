Juliette - Reprodução

Publicado 28/08/2021 21:30

Rio - Juliette, atual vencedora do BBB, compartilhou vários registros de vídeo de sua primeira sessão de gravações de seu EP de estreia pela Virgin Music. O álbum contará com seis faixas inéditas, já divulgada pela artista.

“Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida para vocês”, inicia Juliette em um vídeo monocromático divulgado em sua conta oficial no Instagram. “Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas. Que as palavras tragam leveza como me cobriram de paz. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo!”.

Juliette é contratada da Rodamoinho Records, que anunciou uma parceria com a Virgin Music.

