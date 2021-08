Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 28/08/2021 15:21

Rio - Neste sábado, Gil do Vigor deixa o Brasil. Apesar de estar indo para os Estados Unidos para realizar o seu sonho de cursar um PHD, o ex-BBB e economista dividiu um pouco da ansiedade pelas mudanças com seus seguidores.

"Que sentimento doido. Parece que eu tô no paredão. Meu coração não para de bater rápido, igualzinho no paredão. Uma hora dá vontade de chorar, hora vontade de sorrir. É muito estranho. É muito sentimento de paredão, meu Deus do céu. Eu achei que nunca mais fosse sentir isso. O coração está acelerado", desabafou o ex-BBB, emocionado.



"Mas eu tô grato, muito muito grato. O dia chegou. Eu vou almoçar, fazer minha barba, meu cabelo, bigode e me maquiar", completou Gil.