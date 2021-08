Alinne Moraes faz piada com foto do ex, Cauã Reymond, sem camisa: 'Qual o app?' - Reprodução Internet

Publicado 28/08/2021 10:11 | Atualizado 28/08/2021 10:15

Rio - Alinne Moraes perde o amigo, mas não perde a piada! Nesta sexta-feira (27) ela brincou com uma foto do ex-namorado, Cauã Reymond, na redes sociais.



Após o ator compartilhar um clique para mostrar sua boa forma e abdômen sarado, a atriz indicou que Cauã teria usado um aplicativo para modificar o registro, em tom de brincadeira.

"Qual o app?", questionou. Os fãs não perderam a oportunidade e entraram na brincadeira. "Me passa esse app, Cauã", escreveu uma seguidora. "Quero usar também", disse outra.