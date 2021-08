Xuxa Meneghel - Reprodução

Xuxa MeneghelReprodução

Publicado 27/08/2021 17:51 | Atualizado 27/08/2021 17:53

Xuxa Meneghel recebeu, nesta sexta-feira, a segunda dose da vacina contra o coronavírus, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Na ocasião, a apresentadora foi de calça jeans e com uma camisa defendendo a causa animal. Nas redes sociais, a apresentadora publicou um vídeo do momento e escreveu: "Segunda dose da vacina com muita alegria!!! Obrigada, Shirley", disse, agradecendo a profissional de saúde que aplicou a injeção.









O projeto corre em segredo, mas já se confirma que Xuxa foi aprovada por RuPaulo, drag, ator e criador da atração. A apresentadora contou os próximos que está feliz com a atração e que finalmente vai poder soltar o "lado drag".