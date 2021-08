Adriane Galisteu - Reprodução

Publicado 27/08/2021 17:26 | Atualizado 27/08/2021 17:29

Adriane Galisteu contou que Gabi Martins, nome cotado para a nova temporada de "A Fazenda", voltou com Tierry. A apresentadora soltou a informação no OtaLab e disse que o casal reatou após um tempo afastados.

"Não é spoiler, é fofoca mesmo: ela voltou com o Tierry. Garanto! Foram, abriram e voltaram. Gente como a gente, né? Relacionamentos passam por esses momentos", disse. Perguntada sobre os participantes de "A Fazenda", a apresentadora contou que não quer saber antes das gravações.



"No 'Power Couple' eu também não sabia. Já faz parte do meu estilo de apresentar, eu gosto de ter essa mesma expectativa que o público", comentou. Ela também opinou sobre a possibilidade de Gabi estar no programa. "A Gabi Martins é um bom nome, mas a gente já teve a experiência de vê-la em um reality", disse Adriane.



Galisteu comparou o estilo de apresentar com o de Marcos Mion, último apresentador do reality. "Não adianta, nós [mulheres] não somos melhores, mas somos muito diferentes. O meu jeito de ver o programa... Sabe o detalhe? O c* do mosquito? Isso é coisa de mulher", disse. "Se vocês acham que o Mion gostava de fogo no feno, vocês não viram a Galisteu", contou.