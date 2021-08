Lucas Lucco, Luca e Lorena Carvalho - Reprodução

Lucas Lucco, Luca e Lorena CarvalhoReprodução

Publicado 27/08/2021 14:24

Rio - O cantor Lucas Lucco completou um ano de casado nesta sexta-feira (27) com Lorena Carvalho e celebrou em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, o artista compartilhou um clique amoroso com a esposa para comemorar as Bodas de Papel. "Hoje fazemos 1 ano de casados, Lorena Carvalho. Agradeço muito pelo seu cuidado, carinho, companheirismo, amizade e pela sua incrível maternidade", escreveu.

"Além de esposa, descobri agora que você é uma mãe incrível também. Te admiro muito. Grato demais a Deus por você e pelo nosso Luca. Te amo! Feliz Bodas de Papel", completou.

Lorena respondeu a homenagem: "Que Deus nos proteja e nos conceda sabedoria ao longo do caminho. Amo você! Amo nossa família! Amo nossa história".