Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reporter 03

Ludmilla e Brunna GonçalvesReporter 03

Publicado 27/08/2021 10:12 | Atualizado 27/08/2021 10:13

Rio - Ludmilla e Brunna continuam esbanjando sintonia. Em foto postada nas redes sociais da cantora, as duas posaram com looks combinando e sensualizaram em um estacionamento. A trabalho nos Estados Unidos, Ludmilla tem aproveitado a companhia da esposa e não deixou de se declarar.

fotogaleria

"Em um mar de pessoas, meu olhos sempre estarão a sua procura", escreveu a funkeira.

Confira: