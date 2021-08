Rihanna e Alexandre Pires - Reprodução

Rihanna e Alexandre PiresReprodução

Publicado 26/08/2021 21:46 | Atualizado 26/08/2021 21:47

Quinta-feira é dia de TBT no Instagram. Alexandre Pires resolveu entrar no clima de postar fotos antigas e compartilhou um momento para lá de especial. Na rede social, o cantor publicou uma imagem ao lado de ninguém menos que Rihanna, durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

"Recebendo um carinho da querida Rihanna após minha apresentação no encerramento da copa do mundo em 2014", escreveu o cantor na publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Rihanna veio ao país na época a convite de uma marca para assistir aos jogos da Copa. Anitta, Claudia Leitte e Pelé foram outros artistas com os quais a cantora posou para fotos.