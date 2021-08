WC no Beat, PK e Kawe - MARIAH RUIBAL

Publicado 26/08/2021 21:12

Chega, nesta quinta-feira, o lançamento duplo de “Uni Duni Tê”, novo single do produtor WC no Beat, em parceria com PK (“Tudo de Bom”, com Luísa Sonza) e Kawe (atualmente no Top 10 do Spotify com “Se Essa Bunda”). Faixa e videoclipe ganham o mundo ao mesmo tempo, às 21h. “Rolou de uma forma tão natural, que eu digo que ‘Uni Duni Tê’ é o resultado de uma brincadeira de amigos. É uma música que tem os elementos do trap e do funk… e deu nesse som dançante e rápido”, comenta o DJ e produtor, conhecido por suas parcerias com artistas de diversos gêneros musicais. Ele assina a produção da nova faixa, que tem letra de autoria de PK e Kawe.



Inspirado pelo universo escolar de produções como “Elite” (recordista de audiência da Netflix) e “High School Musical”, tudo traduzido para a linguagem do funk e do trapfunk, o videoclipe foi dirigido por Phil Mendonça. O diretor já trabalhou com nomes como Anitta, Pocah e Matuê, entre vários outros. WC no Beat é considerado o produtor responsável por trazer o gênero trap para o mainstream brasileiro.



“O videoclipe tem uma pegada diferenciada, com tema colegial, inspirado em umas referências que a galera vai curtir muito, certeza. Tem também algumas participações legais demais no clipe, tem muita dança e logo menos estará à disposição de todos”, diz WC.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/A4lJOlREyBY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>