Bianca Andrade e seu primeiro filho, CrisReprodução/Instagram

Publicado 26/08/2021 15:46 | Atualizado 26/08/2021 15:48

Dando boas-vindas à maternidade, Bianca Andrade lança, na segunda-feira, 30, uma série documental sobre como foi a sua gestação, o processo de se tornar mãe e vários nuances e questões relacionadas ao nascimento do seu primeiro filho, Cris.

O projeto também vai abordar temas como exposição nas redes sociais, dimensões de vida pública e privada, puerpério, autoestima e a importância de ter uma rede de apoio para as mães durante esse tempo. Com esse conteúdo, Boca Rosa tem o intuito de compartilhar essa nova fase com o público que a acompanha na internet há 10 anos e mostrar que, mesmo com todo o apoio, a maternidade não é uma tarefa fácil. Com quatro episódios, “Mãe #NaReal” estará disponível no canal do YouTube da influenciadora.