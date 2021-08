Priscilla Alcantara - Rodolfo Magalhães

Priscilla AlcantaraRodolfo Magalhães

Publicado 26/08/2021 18:43 | Atualizado 26/08/2021 18:46

A cantora Priscilla Alcântara contou, em entrevista ao podcast "Vênus", que não gostava de ser apontada como namorada do apresentador Yudi Tamashiro quando os dois apresentavam o programa "Bom Dia & Cia", do SBT.



fotogaleria

A cantora explicou que odiava o "shipper" (torcida pelo casal) que os fãs faziam, mas revelou que Yudi gostava da situação. "Eu odiava quando me shipavam com ele. Eu estava bem na fase adolescente que não suporta essas coisas, sabe? E Yudi adorava me zoar com isso. Me abraçava, me agarrava. E eu ficava querendo morrer", disse Priscilla.



A famosa, que hoje tem 25 anos, assumiu que até hoje as pessoas acreditam no relacionamento que nunca existiu. Yudi e Priscilla assumiram o comando do programa do SBT em 2005 e ficaram quase dez anos no ar.



"Ele adorava que o povo falasse. E ele concordava. Eu ficava querendo morrer. 'Não!'. Depois eu cresci. Ainda ouço isso, claro. Mas a nossa relação sempre foi de irmão, por mais que o Brasil 'shipasse'", lembrou.