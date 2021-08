Sarah Andrade e Lucas Viana - Reprodução

Sarah Andrade e Lucas VianaReprodução

Publicado 26/08/2021 15:36 | Atualizado 26/08/2021 15:38

Lucas Viana gravou um vídeo para seu IGTV com a participação de Sarah Andrade. No Insagram, a ex-BBB participou do quadro "Encara ou Arrega" e foi desafiada a responder perguntas polêmicas.

fotogaleria

Nas perguntas, Lucas abordou a vida pessoal e a passagem de Sarah pelo reality da Globo. No quadro, a consultora de marketing também teve que cumprir alguns desafios e rebateu: "Nunca vou te perdoar por esse ovo aí. Me aguarde viu", escreveu Sarah no mural de recados do post.



Nos comentários da publicação, os seguidores do ex-integrante do "Are You The One Brasil" deixaram mensagens para o casal.