Luísa Sonza comemora sucesso de DOCE 22Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2021 11:18

Rio - Alvo frequente de ataques, Luisa Sonza, de 23 anos, aproveitou um tempo da quarta-feira (25) para interagir com seus seguidores. A partir de uma caixa de perguntas no Instagram, a cantora foi questionada sobre depressão e a vontade de ter uma família. "Hoje em dia penso [em ter uma família], sim. Mas muito mais para frente, agora jamais", iniciou ela, dando a entender que pretende focar em sua carreira no momento.

Em outra postagem, no qual foi questionada sobre depressão, Luísa foi bem direta. "Você está depressiva? Só usa roupa preta com um estilo estranho que não combina com você", perguntou o fã. Em resposta, a cantora não negou a depressão, porém, defendeu o estilo de roupas que está usando. "Pois eu acho que finalmente estou usando algo que me define".

Luísa Sonza tem passado por altos e baixos recentemente. Enquanto tenta projetar seu novo álbum, "Doce 22", ela também tem lidado com o término com Vitão, de 22 anos, confirmado por ambos recentemente. Em recado compartilhado ao público sobre o assunto, ela disse que o carinho pelo ex permanece. "Eu o amo demais. Independentemente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e vou amar e protegê-lo sempre. Sabiam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar e nem abalar", escreveu em um comentário sobre o fim em post do site de Hugo Gloss.