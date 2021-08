Sofia e seu carro ’mais barato’ - Reprodução Internet

Publicado 26/08/2021 07:29 | Atualizado 26/08/2021 07:34

Rio - Marina e Sofia, filhas do apresentador Gugu Liberato, fizeram um vídeo em que falam sobre o processo de reconhecimento de união estável entre seu pai e sua mãe, Rose Miriam. Em vídeo divulgado pelo "Metropoles", as adolescentes acusam a tia, Aparecida Liberato, de manipulação e apontam momentos em que a tia teria mentido para elas.

Um dos momentos, no entanto, não pegou muito bem com os internautas, que ironizaram a fala de Sofia. "Eu pedi para a minha tia um Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz", lamentou a adolescente.

A fala de Sofia virou piada nas redes sociais. "Qual o pix dessa guerreira? Imagina não poder ter um porsche aos 17 anos", brincou uma pessoa. "Mandando pix pra filha do Gugu comprar um porsche", disse outra pessoa.