Bruno De Luca - Reprodução/Youtube

Bruno De LucaReprodução/Youtube

Publicado 25/08/2021 18:17 | Atualizado 25/08/2021 18:22

Rio - Bruno De Luca ajuda seus seguidores no vídeo mais recente de seu canal do YouTube. O apresentador do "Vai Pra Onde?", do Multishow, listou suas atrações favoritas de quando visitou o Japão, em uma das temporadas do programa de viagem. Com pouco mais de 50 países visitados, o ator deu dicas de passeios e outros assuntos como hospedagem no país asiático.

fotogaleria

Publicidade

“O Japão é um lugar maravilhoso. As hospedagens têm de todos os tipos. Tem locais caríssimos, como o Mandarin, por exemplo, onde tem o visual pro Monte Fuji e o quarto é maravilhoso, porque tem spa. Tem também os hotéis cápsulas, que são interessantíssimos, eu adorei. Você aluga só um quarto e fecha a cortina, mas a cama é ótima e você coloca a mala debaixo da cama", explicou Bruno.

"Tem os hotéis mais ou menos, que são super novos, mas todos bem caros, porque o Japão é pequeno e tem muita gente. Tem também os ryokans, que são também hotéis super tradicionais, onde você pode dormir e comer no tatame. Tudo lá é tatame", acrescentou.

Publicidade

O ator também se divertiu com alguns luxos como quando provou a carne mais cara do mundo. "Lá tem também o bife mais caro do mundo, que é o Kobe beef, que eu comi. É caríssimo e foi maravilhoso, porque o Multishow quem pagou. E ainda andei no trem mais rápido do mundo”, contou.

De Luca ainda sugeriu um passeio para os interessados por tecnologia, como o próprio apresentador. “Tem também o prédio que se chama Big Câmera, que só tem eletrônicos e que pra mim é o paraíso, porque eu sou apaixonado por eletrônico. São oito andares, cada um com um tipo de eletrônico. Tem aspirador de pó que sobe na parede, uma parada bizarra. Tem câmeras, cadeiras de massagem e tudo de estética que vocês podem imaginar”, relatou o ator.

Publicidade

O apresentador ainda falou sobre o choque cultural ao se deparar com alguns costumes dos japones. “Uma coisa interessante é que os quartos tradicionais dos japoneses têm duas camas, uma de casal e uma de solteiro. Na de casal dorme o homem e na de solteiro a mulher. Então quando eles vão fazer o acasalamento ela vai pra cama de casal e quando termina vai pra de solteiro. Vacilo, né?”

"Também é muito louco o fato de não poder fumar na rua. Eu via várias mini casinhas, como se fossem uns forninhos, e alguns japoneses lá trancados enfurnados fumando, porque se você for pego fumando no meio da rua, você leva uma multa de cerca de R$ 1 mil", explicou Bruno.

Publicidade

Confira o vídeo completo: