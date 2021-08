Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 25/08/2021 17:26 | Atualizado 25/08/2021 17:29

Marília Mendonça está passando as férias no México com Murilo Huff. Nas redes sociais, a cantora vem publicando momentos do passeio. Nesta quarta-feira, a artista postou uma série de fotos de biquíni e mandou um recado especial para os haters.

"Te observam, te criticam, te invejam e no final te imitam", escreveu Marília na legenda da publicação, em espanhol.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonca (@mariliamendoncacantora)

No Twitter, Marília brincou: "É a musa do verão, calor no coração".



é a musa do verão calor no coração pic.twitter.com/RMgmtwpivU — PATROAS 35% (@MariliaMReal) August 25, 2021

Nos Stories, do Instagram, Marília contou que ela e o namorado têm aproveitado bastante as noites de Tulum. "A gente não tem como correr de festa aqui em Tulum. Todo lugar é música alta e tequila, tequila, tequila e foguinho para cima", explicou ela. "Eu vou ficar bêbado de novo", brincou Murilo, em um Stories que a dupla postou.