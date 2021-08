Bruna Marquezine abre álbum de fotos do fim de semana - Reprodução

Publicado 23/08/2021 11:49

Rio - Bruna Marquezine fez a temperatura subir ao postar fotos do seu fim de semana nas redes sociais. No Instagram, a atriz de de 26 abriu o álbum dos dias de descanso e ostentou, além de um corpão em forma, fotos de momentos de lazer, incluindo uma pizza no fim do dia.

Na publicação, o que não faltaram foram elogios à sensualidade de Bruna. "Qual a língua das deusas para eu conseguir falar com você?", brincou uma fã. "Como pode ser tão perfeita?", elogiou outra seguidora da atriz que, de acordo com rumores não confirmados, está solteira desde o fim do relacionamento com Enzo Celulari.

Confira: