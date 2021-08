Maria Lina mostra marcas de estria - Reprodução/Montagem

Publicado 23/08/2021 08:02 | Atualizado 23/08/2021 08:07

Rio - Maria Lina, respondendo perguntas dos seguidores no Instagram, neste domingo (22), comentou sobre mudanças em seu corpo e, em vídeo publicado nos stories, a influencer comentou sobre estrias durante a gravidez.

A estudante de Engenharia Civil começou falando sobre o emagrecimento após gestação, e disse que somente uma calça está servindo. "Só estou usando essa calça ultimamente porque é a única que está servindo em mim. Mas ela está limpinha, lavadinha", disse.

"Eu tive muita estria no peito, estrou tratando ainda. Tive na perna também. Na bunda e na barriga eu não tive. Mas no peito, principalmente, tive muito. Meu peito ficou gigantesco na gravidez. Eu vestia 54 de peito", disse ela.

Em seguida, ela relatou que não se sentia bem com o visual após a gestação, mas que já se sente melhor quanto a isso.

"Logo após a gravidez, evitava usar blusas de alças porque minhas estrias ainda estavam bem vermelhas, e eu ainda não estava tratando, elas estavam bem evidentes. Hoje em dia eu não me sinto mais mal, sou muito bem resolvida quanto a isso. Eu sei que tenho umas marcas aqui [no peito] e na perna, e está tudo bem. São as marcas que meu filho me deu. Minha gravidez foi o momento mais especial, mais lindo da minha vida. Então, não levo isso como algo negativo. Eu aceitei minhas marcas", contou.

Maria Lina e Whindersson Nunes perderam o filho João Miguel apenas dois dias após o nascimento em parto prematuro, de 22 semanas.