Publicado 22/08/2021 20:28 | Atualizado 22/08/2021 20:30

Andressa Suita animou os fãs em suas redes sociais ao compartilhar um vídeo, neste domingo, acompanhando o ex-marido, Gusttavo Lima, enquanto ele cantava músicas da dupla Bruno & Marrone.

"Show particular? Temos", escreveu Andressa na legenda. Recentemente Gusttavo Lima se declarou para a modelo em um show nos Estados Unidos, no qual gravou um DVD. A distância não impediu o cantor de pensar na influenciadora, muito menos foi um empecilho para ele fazer uma declaração de amor bem no meio do show.

Em um momento da apresentação, Gusttavo Lima se emocionou ao dedicar o show para a mãe Sebastiana, que morreu quatro dias após o casamento do filho, em 2015. O sertanejo não conseguiu segurar o choro e até deitou no palco emocionado. Foi nesse momento que se declarou para a esposa e os filhos.



"Alô, Gabriel. Alô, Samuel. Papai de te ama. Alô, Andressa, eu também de te amo", disse o cantor fazendo o público ir à loucura com a declaração inesperada. Em outro momento do show, Gusttavo Lima também mandou um recado para a apresentadora e falou que ela e os filhos estavam acompanhando a gravação à distância. "Alô, Andressa. Beijo. Acompanha, bem. Papai está com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago", disse.



O casal se separou em 2020 e tem dois filhos.