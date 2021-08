Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Publicado 22/08/2021 16:56 | Atualizado 22/08/2021 17:00

Gil do Vigor está puro luxo! O ex-participante do "Big Brother Brasil 21" publicou nas redes sociais, neste domingo, fotos nas quais aparece fazendo poses em um jatinho particular. Elegante, o economista falou sobre sua viagem para fazer PhD nos Estados Unidos, que acontecerá em seis dias.

fotogaleria

Publicidade

"No 'BBB', eu disse que nasci pra ser bicha de Hollywood, e a vitória do servo veio num jatinho exclusivo pra mim. Ainda assim, como vocês sabem, eu passei por várias adversidades ao longo da vida e nunca foi fácil pra mim. Lutei muito e com o apoio dos vigorosos e vigorentos, estou conseguindo realizar meus sonhos. O que posso falar é: PERMITA-SE SONHAR, sempre", aconselhou Gilberto.

O ex-BBB também falou sobre sua próxima viagem. "O maior sonho da minha vida vem em seis dias, e quero compartilhar cada momento dele com vocês, porque vem muita coisa boa por aí", adiantou.

Publicidade