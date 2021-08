Lore Improta - Reprodução

Publicado 22/08/2021 14:59

Lore Improta surpreendeu os seguidores ao surgir plena em um ensaio fotográfico para celebrar a reta final da gravidez. No Instagram, a esposa de Léo Santana, de 27 anos, surgiu em meio à natureza, com um look de oncinha e o barrigão à mostra.

A influenciadora digital está na 35ª semana, o que é equivalente a aproximadamente oito meses de gestação. Na legenda das imagens, a mamãe apenas escreveu o número de semanas da gravidez.

Nos comentários das imagens, famosos e anônimos elogiaram bastante a mamãe. "Perfeita", escreveu Carol Peixinho. "Tão linda", disse Sabrina Sato. "Coisa linda", falou Isabele Temoteo.



Segundo Lore Improta disse recentemente em suas redes sociais, a primogênita de Léo Santana será chamada de Liz. Ela e Léo se casaram em fevereiro, em Salvador, em uma cerimônia apenas para a família.