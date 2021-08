Cantor Jão fala sobre bissexualidade durante o programa ’Prazer, Luísa’ - Reprodução/Multishow

Cantor Jão fala sobre bissexualidade durante o programa ’Prazer, Luísa’Reprodução/Multishow

Publicado 22/08/2021 13:26

Rio - O cantor e compositor Jão, de 26 anos, conversou sobre sua sexualidade com Luísa Sonza durante o "Prazer, Luísa" deste sábado (21), no Multishow. O artista falou abertamente sobre o fato de ser bissexual, assim como a apresentadora do programa . Parceiro da gaúcha na canção "fugitivos", que ainda não foi lançada, o jovem deixou claro que não sente vergonha de ser quem é.

"Eu não sou privado, não sou uma pessoa envergonhada ou tímida... Eu só talvez nasci num processo que a internet ainda não era uma coisa tão grande. Ou sei lá se é uma coisa de pessoa do interior. Eu coloco tudo na bagagem do interior, mas acho que não é bem assim", começou Jão, que nasceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo.

Em seguida, o cantor afirmou que ainda vê pessoas acreditando que ele esconda sua sexualidade. "Acho que as pessoas subestimam um pouco a minha inteligência e a forma como eu me posiciono. Acho que tem uma parada de 'ele tem medo da sexualidade dele, medo de falar sobre isso, quer esconder uma resposta'", explicou.

"Isso nunca foi uma questão para mim, isso nunca aconteceu. Todo mundo sabe que já namorei meninos. Todo mundo sabe que já namorei meninas. Minha vida sempre foi assim, isso tá no meu primeiro disco", lembrou Jão. "É uma coisa bizarra quando chega como se isso fosse uma parte de mim que eu não mostrasse, que eu não falasse sobre, que para mim é um grande tabu. Eu sei cantar, sei fazer música e é assim que eu ando. Eu me posiciono sempre, só que talvez as pessoas não saibam porque não me acompanham o suficiente", opinou o artista.

