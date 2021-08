Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 21/08/2021 21:25 | Atualizado 21/08/2021 21:27

Dez dias após ter testado positivo para coronavírus, Felipe Neto informou estar livre da doença. Neste sábado, o youtuber usou as redes sociais para comunicar aos seguidores a novidade. Felipe tinha testado positivo apenas 12 dias após tomar a primeira dose da vacina.

"Estou livre da Covid", escreveu Felipe Neto no Twitter.

Estou livre da Covid. — Felipe Neto (@felipeneto) August 21, 2021

No dia 11, Felipe informou que havia testado positivo para a doença. Na ocasião, o youtuber explicou que, desde dezembro, só havia saído de casa para tomar a vacina. "Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares", escreveu.



Algumas horas após o anúncio, Felipe mostrou prints de ataques que estava recebendo nas redes sociais. As mensagens que Felipe Neto publicou nas redes sociais criticavam as medidas de isolamento social e duvidavam da eficácia da vacina, ambas medidas cientificamente comprovadas e defendidas pelo youtuber. "Esse é o amor dos 'cidadão de bem'", ironizou o influenciador ao mostrar os ataques e voltou a defender a vacinação.

"O primeiro argumento é: 'Otário, tomou vacina e pegou o vírus'. Sei que você faltou à escola e que é difícil estudar, mas entende que tomar vacina não significa que você não vai pegar o vírus. O que a vacina está impedindo é a morte das pessoas", diz Felipe Neto.



Em seguida, ele voltou a defender o isolamento. "O segundo argumento é o isolamento. Funciona? Funcionou, levou um ano e cinco meses desde a explosão da pandemia para o vírus chegar até mim. Funcionou durante um ano e cinco meses. Ninguém diz que o isolamento faz com que ninguém mais contraia o vírus no planeta. A questão do isolamento é evitar que os hospitais fiquem lotados, que as UTIs fiquem lotadas e que assim as pessoas morram na fila porque não tem atendimento. Fiz, deu certo e não me arrependo", argumenta.