Paolla Oliveira revela os bastidores de sua participação no 'Criança Esperança'Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2021 08:55

Rio - Repetindo sua participação no "Criança Esperança", Paolla Oliveira mostrou para seus fãs como é a preparação para entrar no programa de forma remota. Neste sábado (21), a atriz compartilhou uma sequência de fotos revelando, literalmente, o que acontece por trás das câmeras.

"É sempre uma honra participar do Criança Esperança. Quem vê a cara, não imagina a gambiarra por trás, Mas tudo vale a pena pelos projetos incríveis que são ajudados anualmente", declarou a artista em seu Instagram. Neste ano, todas as arrecadações do evento serão destinadas à educação, que é o tema central da edição.

Nas fotos, é possível ver um celular apoiado sobre diversos objetos, enquanto uma pilha de DVDs coloca o dispositivo na altura da atriz. Além disso, Paolla ainda precisou da capa de uma fita K7 para elevar o equipamento de iluminação que utilizou.

Logo após a publicação das imagens, os seguidores se identificaram com a "gambiarra" montada pela atriz. "Parece a gambiarra que eu faço aqui no meu quarto quando vou participar da platéia do 'Dança', mas no fim dá tudo certo", brincou um fã. "Menina do céu, você nem imagina o que é gambiarra pra poder gravar, a professora aqui que o diga viu...Você estava perfeita", elogiou outra internauta.

Confira a publicação:

