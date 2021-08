Fiuk/Tatá Werneck - fotos Reprodução Internet

Tatá Werneck, de 38 anos, chamou atenção de seus seguidores na noite de sábado (21) ao abordar novamente a participação polêmica de Fiuk, de 30 anos, no "Lady Night" . Em interação com fãs por meio da caixinha de perguntas no Instagram, a apresentadora foi questionada sobre o climão com o cantor.

Em resposta, Tatá Werneck optou por não falar nada, todavia, deu play na canção "Você Sempre Será", da atriz-cantora Marjorie Estiano. No verso em questão, as citações "Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será", ganham destaque.

Esta não é a primeira vez que Tatá se pronuncia sobre a polêmica entrevista concedida por Fiuk . Quando rumores de que o cantor teria dado trabalho caíram nas redes, Werneck colocou panos quentes na situação. "Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Na pandemia, ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet”, escrevu ela no Twitter.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, a participação de Fiuk no "Lady Night" azedou mesmo quando a apresentadora perguntou sobre a história da briga com Juliette no confinamento do "BBB 21", por conta da calda de chocolate de um bolo. O assunto deu muito o que falar tanto dentro quanto fora do reality.

Depois desse momento, Fiuk teria ficado mais sensível que o normal e já começou a se mostrar avesso às piadas que Tatá fazia com ele. Um dos momentos mais tensos foi quando Werneck brincou ao chamá-lo de 'chaminé com pernas', em referência ao fato do ator ter fumado muito dentro da casa mais vigiada do Brasil. Até o momento, Fiuk não se posicionou sobre o assunto oficialmente e nem pelas redes sociais.