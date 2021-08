Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução

Publicado 22/08/2021 21:36 | Atualizado 22/08/2021 21:38

Domingo de sol combina com churrasco. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira que o digam. O casal compareceu, neste domingo, a um churrasco em um hotel em Ilha Grande, em Angra dos Reis. O evento foi promovido pela badalada chef de cozinha, Monique Gabiatti.

fotogaleria

Publicidade

A chef postou fotos com o casal nas redes sociais e não poupou elogios aos dois. "Pra quê tanta beleza junta", escreveu Monique em uma imagem. Além disso, ela também compartilhou um vídeo de Diogo Nogueira cantando a música "Pé na Areia". Enquanto se apresentava, Paolla curtia o show do amado.

No sábado, em uma participação no programa "Se Joga", da Globo, Paolla anunciou que ganhou uma música do namorado e falou sobre a nova paixão. "Estou demais, né? Ganhei música e não me aguentei... Me joguei! É um furacão doce. Um tornado de alegria", disse a atriz.