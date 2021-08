Gabriela Pugliesi e Tulio Dek - Reprodução

Publicado 22/08/2021 21:12 | Atualizado 22/08/2021 21:14

Gabriela Pugliesi abriu a caixinha de perguntas, no Instagram, e conversou sobre diversos assuntos com os seguidores. Em uma das perguntas, a musa fitness ainda aproveitou e se declarou pelo atual namorado Túlio Dek, com quem assumiu um relacionamento em maio deste ano.

Um fã perguntou: "Você achou que logo após o término encontraria um amor?", se referindo ao casamento de quatro anos de Pugliesi e Erasmo Viana. O casal anunciou a separação em fevereiro, também deste ano. Ao responder essa pergunta, a influenciadora explicou que se surpreendeu com os próprios sentimentos.

"Para ser bem sincera, eu nem achei que existiria amar assim. Eu pensava 'ah, vou conhecer alguém legal, me apaixonar e depois acaba'. Não acreditava em amor eterno, nem em amor da vida", disse.

"Sempre defendi o 'vamos viver o hoje', porque na real ninguém nunca despertou um amor eterno em mim (hoje vejo isso de forma clara). Era outro tipo de sentimento. Então vem a vida e surpreende a gente sempre no momento menos inesperado. Deus trabalha assim".

"Ele me faz enxergar de forma ampla. Me tira da caixinha. Me faz pensar mais e me deu uma referência de família, de união e de relacionamento que eu nunca tive antes. Nunca me senti tão amada, tão protegida, tão em paz e feliz", declarou.

