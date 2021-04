Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi Reprodução Internet

22/04/2021

Esta humilde colunista, que tem amigos em tudo quanto é lugar, descobriu o motivo do fim do casamento de Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana. Durante uma viagem para Salvador, sua terra natal, o modelo participou de uma festa fechada e íntima com várias meninas e uma turma de amigos. Pois bem.

Na volta para casa, em São Paulo, Erasmo 'esqueceu' de contar sobre a noitada. Pugliese foi trocar uma música no celular do companheiro e chegou uma notificação do tal grupo. Como os dois não tinham segredos um para o outro até o momento, ela abriu a mensagem e descobriu a diversão. Gabriela se sentiu traída pelo companheiro e como a relação já não andava às mil maravilhas, a também empresária não pensou duas vezes e mandou um 'tchau, querido!'.