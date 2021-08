Luisa Sonza - reprodução de vídeo

Desde sexta-feira, quando anunciou o término com Vitão, Luísa Sonza tem usado as redes sociais para falar sobre o momento conturbado que está passando. Neste domingo, pelo Twitter, a cantora publicou um desabafo e confessou estar com medo de como vai reagir de agora em diante.

Nas redes sociais, a cantora vem recebendo críticas e elogios pelo comportamento. Segundo a cantora, esses últimos são os que a têm mantido firme diante do caos. "Eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. Eu sei que tem gente que se inspira em mim e na minha força, só que eu não sei se tenho mais força pra dar. Tô com medo de ser fraca. Tô com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. Tô com medo", desabafou a cantora.

eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. eu sei q tem gente q se inspira em mim e na minha força, só q eu n sei se tenho mais força p dar. tô com medo de ser fraca. tô com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. to com medo. — luísa SONZA (@luisasonza) August 22, 2021

Em outro tuíte, a cantora fez uma promessa aos fãs. "E eu prometo ser o melhor que eu puder sempre. Mesmo que às vezes o meu melhor não seja o suficiente, quero que vocês saibam que eu tentei", escreveu.

e eu prometo ser o melhor q eu puder sempre. mesmo q as vezes o meu melhor não seja o suficiente, quero q vcs saibam q eu tentei. — luísa SONZA (@luisasonza) August 22, 2021

