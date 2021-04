Por O Dia

Rio - Fiuk ficou conversando com Juliette, João Luiz, Pocah e Thaís na área externa da casa do "BBB 21" após o Jogo da Discórdia. Em determinado momento, o cantor fez um pedido inusitado a João. Fiuk disse que queria pegar um ovo na cozinha e pediu para o professor de geografia acompanhá-lo até lá. Ao ser questionado sobre o motivo do pedido, Fiuk respondeu que estava com medo de Arthur, com quem se desentendeu no Jogo da Discórdia