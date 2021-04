Arthur e Fiuk quase chegam as vias de fato no ’Jogo da Discórdia’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:22 | Atualizado 06/04/2021 08:27

Rio - O Jogo da Discórdia desta segunda-feira foi tenso. Depois de confrontar Rodolffo por conta do comentário racista que o cantor fez sobre seu cabelo, João Luiz ainda teve que apartar uma possível briga entre Arthur e Fiuk. Na dinâmica, os brothers tinham que apontar o melhor jogador, o pior e a pessoa que joga sujo. Arthur já havia apontado Fiuk como o pior jogador, mas se irritou quando o cantor retribuiu a indicação.

"É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui. Foi um cara que me machucou de graça desde o começo, não quis conversar comigo, virou a cara pra mim, se dependesse dele, ele não falaria mais comigo desde o começo do jogo. Desde o começo eu insisto, 'vamos conversar', não olhava na minha cara. Tive que apertar a mão dele e falar: 'Fala comigo, Arthur'. Foi lá e me botou no paredão e insistiu nisso. Inventou mentiras sobre o Gil, que é uma pessoa que eu gosto muito aqui dentro, quase criou um conflito gigante com ele por causa disso. Pra mim isso aqui é sobre vida, é sobre você buscar melhorar e assumir seus erros e reconhecer. Ele esperou a Carla sair, até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles que não me cabe, não vou falar aqui. Mas passava por fingir algumas coisas também. Eu não admiro, eu não concordo", disse Fiuk.

Arthur ficou irritado. "Fala olhando pra mim, 'véi'. É o mínimo que você tem que fazer", disse o crossfiteiro, iniciando a briga. "Tenho que falar olhando pra você aqui? Depois eu falo tudo isso olhando pra você como eu sempre falei", rebateu Fiuk. "Você sabe disso tudo que eu falei", continuou o cantor. Arthur, mostrando toda sua imaturidade, xingou Fiuk. "C*zão", disparou, várias vezes.

"Do que você me chamou?", perguntou Fiuk. Os dois se levantaram e se encararam. Caio se posicionou entre a dupla e João Luiz sentou no lugar de Fiuk, para que o cantor ficasse um pouco mais longe de Arthur. "Covarde, mano", disse Fiuk. "Sou, sim", respondeu Arthur.

Tiago Leifert, então, agradeceu João Luiz por sentar entre os dois.

