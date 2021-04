João Luiz e Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 07:46 | Atualizado 06/04/2021 07:56

Rio - O Jogo da Discórdia desta segunda-feira vai entrar para a história do "BBB 21". João Luiz, que já havia se mostrado muito triste e incomodado com o comentário racista feito por Rodolffo sobre seu cabelo, confrontou o cantor ao vivo. Inicialmente, o professor de geografia só havia comentado sua dor com a melhor amiga, Camilla de Lucas. Ele chegou a dizer, na ocasião, que ficou sem reação ao ouvir o comentário.

fotogaleria

Publicidade

No jogo, Tiago Leifert pediu para os participantes apontarem o melhor jogador, o pior jogador e a pessoa que joga sujo. "No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito", disse João.

Rodolffo só conseguiu piorar a situação e reforçou seu pensamento. "Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que era um pouco semelhante", disse o cantor. "Naquela hora eu me calei. Mas você não sabe o quanto que aquilo me machucou. Não adianta vir com desculpas! Estou cansado. Não estou em um desenho animado! Tem osso no meu cabelo?", rebateu João, que não segurou a emoção e foi às lágrimas.

Publicidade

Rodolffo tentou se desculpar. "Eu só fui saber disso agora. Desculpa, cara".