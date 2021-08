Zé Felipe - Reprodução

Zé Felipe, de 23 anos, relembrou neste sábado (21) quando explodiu acidentalmente uma banheira folheada a ouro de seu vizinho. Segundo o cantor, a brincadeira gerou prejuízo de R$ 35 mil.

"Não sabia que era folheada, não. Era festa junina, né? E em Goiânia o pessoal gosta de soltar bomba, bomba 4, 12 tiros, língua de fogo", disse ele, referindo-se aos nomes dos artifícios. "Aí um vizinho me deu um saco de bomba. A casa do dono da banheira estava construindo ainda, tentei entrar, mas as portas estava fechadas. Então, pela janelinha do banheiro joguei a bomba, porém, a janela já dava no banheiro, mais especificamente na banheira... enfim, tive que pagar R$ 35 mil", disse Zé Felipe, que na época tinha 12 para 13 anos, ao podcast "Podpah".

Questionado sobre como o prejuízo foi pago ao vizinho, o cantor explicou que Leonardo, pai do cantor, teve que desembolsar a quantia. "Meu pai rachou com o pai do meu amigo", declarou Zé Felipe, que lembrou que foi descoberto por conta do sistema de segurança do dono da banheira folheada a ouro.